ظهر “متباهيًا” بأسر اللواء الجقم..مقتل قيادي بارز من مليشيات الزاوية

ظهر “متباهيًا” بأسر اللواء الجقم..مقتل قيادي بارز من مليشيات الزاوية

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد قادة المليشيات في الزاوية قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور مشروع الهضبة – طرابلس ظهيرة الأربعاء.

وأوضح المصدر أن القيادي المقتول يدعى نادر المهدي عصمان وهو آمر سرية محمد حمزة في مليشيا “فرقة الإسناد الأولى”، ومن سكان منطقة السيدة زينب في مدينة الزاوية

وأفاد المصدر أن عصمان قد ظهر في صورة متباهيا بعمليه أسر اللواء عامر الجقم العرفي، بعد أن أسقطت طائرته أثناء تنفيذه مهام قتالية في 7 ديسمبر 2019 .