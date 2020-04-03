تخصيص البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت مديرة مركز بنغازي الطبي ورئيسة اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فتحية العريبي، تخصيص البرج الثالث بالمركز لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت العريبي اليوم الخميس، إلى إخلاء البرج بالكامل، وفصله عن باقي أقسام مركز بنغازي الطبي، موضحة أن السعة السريرية للبرج تصل إلى 250 سريرًا للإيواء، إلى جانب احتوائه على 34 سريرًا عناية فائقة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالمركز الطبي.

وقالت العريبي، إن الحكومة الليبية جهزت البرج بعدد كبير من الأسرَّة، وأجهزة التصوير المتحركة والثابتة وأجهزة التصوير التلفزيوني، وأجهزة مراقبة وتخطيط القلب، إضافة إلى أجهزة الصدمات الكهربائية وأجهزة التصوير المقطعي، مشيرة إلى أن العمل لازال جاريًا لإمداد البرج بأجهزة التنفس الصناعي.

وأكدت العريبي، أن الوضع في بنغازي ممتاز، خاصة في ضوء توفر 250 سريرًا إيوائيًّا، و34 سرير عناية فائقة بمركز بنغازي، و100 سرير إيوائي، و33 سرير عناية فائقة في مستشفى الهواري، و100 سرير للحجر الصحي في مصحة الإرادة النفسية.

وجاء تخصيص البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي بعد صدور التعليمات من رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني بتجهيز البرج الثالث بشكل سريع بكافة الأجهزة والأسرة، وذلك لمواجهة جائحة كورونا التي تهدد العالم وحرصاً على تطبيق جميع الخطط والتجهيزات الاحترازية.