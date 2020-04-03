وفاة واحدة بسبب “كورونا”..الحالات المسجّلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

وفاة واحدة بسبب “كورونا”..الحالات المسجّلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن إحصائية لعدد الحالات المسجلة من العينات التي تم فحصها وحالات الاشتباه والحجر والعزل الصحي.

وأوضح المركز عبر منصة إلكترونية لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في ليبيا، أن عدد العينات التي تم فحصها بلغت 136 حالة وحالات الاشتباه 126 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 10 حالات وحالات العزل الصحي 10 حالات.

وأفاد المركز الوطني أن حالات الحجر الصحي بلغت 139 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن الخميس عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المركز تسلم عينة أخذت من امراة بعد الوفاة تبلغ من العمر 85 عامًا.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه بعد إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد تبين أن العينة كانت موجبة.