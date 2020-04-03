العليا لمجابهة “كورونا” في مصراتة” جميع الحالات المصابة بصحة جيدة
أخبار ليبيا24
أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة، أن جميع الحالات المصابة داخل المدينة في صحة جيدة ومستقرة،
وأضافت اللجنة العليا – في بيان لها – أن جميع المصابين تحت متابعة مباشرة من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة.
وطالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة بالبلدية كل وسائل الإعلام، وكل المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي ضرورة التحري في نقل الأخبار وتداولها.
وسجلت في ليبيا 11 حالة اصابه بفايروس كورونا المتجدد ثمانية منها في مدينة مصراتةً. وحالتين في طرابلس إضافة إلى وفاة مُسنة تبين أنها مصابة بفيروس كورونا بحسب المركز الوطني لمكافحة الامراض .