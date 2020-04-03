العليا لمجابهة “كورونا” في مصراتة” جميع الحالات المصابة بصحة جيدة

أخبار ليبيا24

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة، أن جميع الحالات المصابة داخل المدينة في صحة جيدة ومستقرة،

وأضافت اللجنة العليا – في بيان لها – أن جميع المصابين تحت متابعة مباشرة من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة.