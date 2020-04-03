إحباط محاولة لتهريب سلاحف مهددة بالانقراض من درنة

إعادة إطلاق السلاحف في الطبيعة بطريقة تضمن سلامتها وحمايتها

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية إحباط محاولة تهريب عدد 106 من السلاحف المهددة بالانقراض خارج ليبيا .

وكانت الشرطة الزراعية بالتعاون مع قسم النجدة في درنة قد أحبط محاولة التهريب بمنطقة الفتائح، حيث تم ضبط المهربين وبحوز تهم مايقرب 100 سلحفاة برية .
وقالت المنظمة في بيانها، إنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بجائحةالكورونا، وأثناء الحظر المفروض على البلاد قام بعض ضعاف النفوس ممن لا يعنيه مصلحة الوطن والمواطن والبيئة التي تحويه، حاول الجناة تهريب عدد 106 سلاحف إلي خارج البلاد، غير أن رجال الشرطة الزراعية كانوا في الموعد .

المنظمة تابعت عقب ضبطهم تم الاتصال بمنظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية ومكتب الهيئة العامة للبيئة بدرنة للإشراف على عملية إعادة إطلاقها في الطبيعة مرة أحرى بطريقة تضمن سلامة السلاحف.

وختمت تم أمس الخميس إطلاق السلاحف في محمية الحياة، هذا وقد لُوحظ أن السلاحف صغيرة الحجم وهو مؤشر خطير يؤدي لانقراضها من الطبيعة .

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