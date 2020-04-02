وزارة الصحة تطالب بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز الصحية

أخبار ليبيا24

طالبت وزاره الصحة في الحكومة الليبية مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز الصحية اعتبارا من الأول من أبريل لتقديم خدماتها للمرضى.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المطالبة جاءت للتقليل من الازدحام في المستشفيات العامة، مشددة على اتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وهي التعقيم والتطهير داخل العيادات والمراكز الصحية.