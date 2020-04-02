مصدر دبلوماسي: وفاة طالب ليبي بإيطاليا جراء إصابته بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 -خاص

كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الليبية في روما تسجيل أول حالة وفاة لمواطن من الجالية الليبية في إيطاليا جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، لوكالة أخبار ليبيا 24، أن المتوفي طالب ليبي (20 عامًا) من مدينة مصراتة ويدرس في العاصمة الإيطالية روما،

وذكر المصدر، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، أن جثمان الطالب الليبي سيُدفن يوم غد الجمعة في المقبرة الإسلامية بروما.

وتعتبر هذه أول حالة وفاة لمواطن ليبي، في الداخل والخارج، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.