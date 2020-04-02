متطرقين إلى مستجدات وباء كورونا.. بوتين وأردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا الزعيمان بحثا عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية، مع الرئيس التركي رجب أردوغان، لبحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وذكر “الكرملين” في بيان له، أن بوتين وأردوغان ناقشا مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، والتدابير المتخذة لمكافحة هذه العدوى.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.