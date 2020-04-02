رئيس اللجنة الاستشارية بطبرق يؤكد اكتمال التجهيزات بمقر الحجر الصحي بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد فرج الجالي رئيس اللجنة الاستشارية في طبرق اليوم الخميس جاهزية مقر الحجر الصحي في طبرق من حيث المعدات والتجهيزات لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا.

والمقر تم تجهيزه بالكامل عن طريق وزارة الصحة بالحكومة بسعة 18 سريرا للعناية وعدد 65 سرير للأقسام.

وقال الجالي، أن هناك نقص في الأطقم الطبية، لكننا سنقوم باستدعاء كل الأطباء والممرضين والفنيين بكل المستشفيات من أمساعد شرقاً إلى عين الغزالة غرباً وإلى الجغبوب جنوباً.

وأضاف، “لا نستطيع تحديد عدد الأطباء المطلوبين لتشغيل الحجر الصحي وسنقوم بتدريب كل الأطباء وتكون هذه الأطقم جاهزة حسب عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا”.

وقال، “أبلغتنا وزارة الصحة بأن هنالك حجر صحي سيكون بمنطقة الفتائح لخدمة مدينة درنة وضواحيها كذلك حجر صحي بمنطقة المنصورة في شحات لتقديم الخدمات لمناطق الجبل الأخضر بالإضافة إلى مستشفى الكويفية والهواري في مدينة بنغازي”.

وأشار الجالي إلى أن التحاليل الخاصة بفيروس كورونا حالياً لا تتوفر في منطقة طبرق بالكامل وترسل العينات إلى مستشفى الكويفية وإذا كانت النتيجة موجبة سوف نضع الحالة المصابة بفيروس كورونا في هذا الحجر الصحي الذي تم تجهيزه لاستقبال المرضى المصابون بهذا الفيروس.

وسجلت ليبيا 10 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ثمانية في مصراتة و2 في طرابلس.