تجهيز مقر عزل صحي داخل سفينة بقاعدة أبوستة البحرية في طرابلس

أخبار ليبيا24

شرعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق في تجهيز المقر الخامس للعزل الصحي في مدينة طرابلس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن المقر داخل سفينة «بن عوف» بموقع قاعدة أبوستة البحرية وتوقعت انتهاء أعمال التجهيز خلال أسبوعين.

وكانت وزارة الوفاق قد أعلنت أمس الأربعاء الانتهاء من تجهيز موقع العزل الصحي في قاعدة معيتيقة.في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب الوزارة فإنها جهزت مبنى الإيواء الجديد بمستشفى العيون كمقر للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت في ليبيا حتى الآن عشر حالات إصابة بفيروس كورونا ثمانية منها في مدينة مصراتة وحالتين في طرابلس .