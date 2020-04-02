بوريل يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنسانية في ليبيا لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، دعم الاتحاد للمساعدة الإنسانية في ليبيا في ضوء الظروف الصعبة التي تحيط بأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها بوريل مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أمس الأربعاء، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، بحسب ما نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على موقعها الرسمي اليوم.

وذكرت البعثة الأوروبية، أن الممثل السامي أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أمس الأربعاء لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، ونقل رسالة دعم الاتحاد الأوروبي واستعداده للتدخل في المساعدة الإنسانية في ضوء الظروف الصعبة التي تحيط بأزمة فيروس كورونا.

وجدد بوريل، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف القتال على الفور والانخراط في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما التزاماً كاملاً بدعم تنفيذ عملية برلين وجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا.