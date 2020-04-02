الغرياني يشكك في إجراءات الوقاية من كورونا.. “قرار حظر التجول قرار غبي وحفتر هو الوباء الأكبر” الغرياني: الأطباء في أمريكا يلبسون أكياس القمامة بدل ملابس الحماية لتفادي كورونا

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وصف الشيخ الصادق الغرياني قرار حظر التجول وغيره من القرارات المطبقة لتفادي تفشي جائحة كورونا في ليبيا بأنه قرار “غبي” ومتأخر. وقال إن الله وحده يعلم ما هو المراد منه.

ودعا الغرياني، حكومة الوفاق والبلديات التابعة لها بتغيير سياستها في هذه المسألة وأن تكون القرارات مدروسة، حتى لا يزيد الضرر على الناس، على حد قوله.

وقال غرياني، على قناة التناصح، “حفتر هو الوباء الأكبر يجب على الناس جميعا وعلى الدول والمجاهدين أن يوجهوا كل طاقتهم واهتماماتهم له لدفعه ودحره ولدعم الجبهات”.

وأضاف، “حفتر ومرتزقته هم أشد خطرًا على الدين وعلى الوطن من وباء كورونا، مشيرًا إلى أن كورونا لم تقتل حتى الآن في ليبيا أي شخص بينما حفتر تسبب في قتل وجرح المئات”.

وتابع يقول، “إن الناس عليهم أن ينتهبوا لهذا الوباء الأكبر والخطير والذي لابد أن يقفوا جميعًا لدعم الجبهات بكل الوسائل”.

وقال الغرياني، “إن الجبهات هي أكثر المتضرر من هذا الحظر المبالغ فيه غير المدروس وغير واقعي ويتخذ لأهواء وأشياء شخصية غير حقيقية وغير واقعية ولا تتبع أي تعليمات صحيحة الصادرة من الدول التي لديها تجارب وفيها الموت في اليوم بالمئات ولم تصل لهذا الحظر الذي نفرض فيه على أنفسنا”.

وأضاف، “هناك من يتحجج في ليبيا بالبنية التحتية وقلة الإمكانيات للمبالغة في الاحتياط من فيروس كورونا، وأقول لهم هذا كلام إنشائي وغير علمي وغير واقعي، حتى في أمريكا يلبس الأطباء أكياس القمامة بدل ملابس الحماية، دول لديها الموت يوميًا بالمئات لم تنفذ حظر التجول الذي تنفذونه والمتضرر منه في النهاية هي الجبهات”.