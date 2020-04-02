العليا لمكافحة كورونا: القيادة العامة تأمر بإنشاء أربعة مستشفيات ميدانية

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قال الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أصدر أوامره بإنشاء 4 مستشفيات ميدانية.

وأوضح الحاسي أن المستشفيات ستكون في ترهونة ومرزق والكفرة وأوباري، وذلك ضمن متابعة المشير حفتر واهتماماته باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

ووصف الناطق باسم اللجنة في الإيجاز العلمي للجنة الطبية الاستشارية أن الوضع الوبائي لمناطق الحكومة الليبية جيد حيث تم الكشف على 56 حالة حتى الآن جميعها سالبة.