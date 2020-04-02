السراج يتفق مع أمير قطر على التنسيق لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستجدات الأوضاع في ليبيا وأزمة فيروس كورونا المستجد.

واتفق الرئيسان خلال المكالمة على التنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة هذا الوباء والتعامل مع تداعياته، وعبر السراج عن شكره لما قدمته دولة قطر من دعم للجهود الليبية في مواجهة جائحة كورونا.

وعلى صعيد آخر، جدد أمير قطر دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في تصديها للعدوان على العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى، على حد قوله.

ودعا تميم بن حمد، إلى الوقف الفوري لما تتعرض له المناطق السكنية في طرابلس من قصف متكرر، مبديا حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.