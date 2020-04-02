آمر منطقة طبرق العسكرية يتفقد مقر الحجر الصحي في طبرق الحجر الصحي في طبرق يتسع لـ18 سريرًا

أخبار ليبيا 24-خاص

تفقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة رفقة عميدي بلديتي طبرق وبئر الأشهب، مقر الحجر الصحي غربي طبرق، والذي تبرع به مواطن وقامت وزارة الصحة بتجهيزه.

وأثنى بورقعة على الجهود التي بذلت من وزارة الصحة ومركز طبرق الطبي وعدد من المواطنين الذين تبرعوا بعدد من الأسرة والتجهيزات الطبية.

وتجول بورقعة ومرافقيه، داخل أقسام مقر الحجر الصحي الذي يتسع لعدد 18 سريرًا مجهزًا بأجهزة التنفس الصناعي التي وفرتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وأكد بورقعة على جاهزية المقر والأطقم الطبية المدربة والتي ستقدم خدماتها الصحية للجميع.

وسيغطي الحجر الصحي منطقة البطنان، كما أن هناك العديد من مقرات الحجر الصحي ستكون جاهزة في عدد من مدن شرق ليبيا لمواجهة فيروس كورونا، حسب ما أكده مدير مركز طبرق الطبي.

وسجّلت ليبيا حتى اليوم الخميس عشر حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ثمانية في مصراتة واثنين في العاصمة طرابلس.

واتخذت السلطات التابعتين للحكومتين الليبية والوفاق في ليبيا عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس على نطاق واسع.