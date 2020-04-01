من بنغازي والكفرة..وزارة الصحة تعلن سلبية نتائج 3 حالات اشتباه بكورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الليبيه أمس الثلاثاء أن التحاليل المخبرية التي أجريت على 3 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كوورنا كانت سالبة.
وأشارت وزارة الصحة في الحكومة الليبية إلى أن الحالات التي تم إجراء التحاليل لها كانت حالتين من بنغازي وواحدة من الكفرة .
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي قد أشار خلال الإيجاز الصحفي للجنة أن عدد الحالات المشتبه بها في المناطق التي تتبع الحكومة الليبيه كانت 52 حاله 49 منها أظهرت التحاليل أنها سالبة فيما 3 حالات يجري تحليلها وهي التي ظهرت نتائجها.
واعتبر الحاسي الوضع الوبائي المحلي للمنطقة الخاضعة للحكومة الليبية جيد، مؤكدًا تدريب عدد كبير من الأطباء والأطقم الطبية المساعده حول تشغيل أجهزة التنفس الصناعي وكيفية لباس الأجهزة الواقية وتركيب القسطرة الهوائية.
وأوضح المتحدث أن اليوم الأربعاء ستكون هناك دورات تدريبة للأطباء والأطقم الطبيه المساعدة لمدن المرج والبيضاء وأجدابيا.
وختم الحاسي ” الحكومة الليبية بدأت فعليا في استجلاب المعدات الطبية اللازمة لكافة المستشفيات وستباشر في إرسالها لكافة المدن”.
يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في ليبيا ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10 حالات.
وأوضح المركز في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل لـ11 عينة، وكانت النتائج لحالتين منها ظهرت “موجبة”، بينما ظهرت نتائج عينات الحالات الأخرى “سالبة”.