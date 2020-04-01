من بنغازي والكفرة..وزارة الصحة تعلن سلبية نتائج 3 حالات اشتباه بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الليبيه أمس الثلاثاء أن التحاليل المخبرية التي أجريت على 3 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كوورنا كانت سالبة.

وأشارت وزارة الصحة في الحكومة الليبية إلى أن الحالات التي تم إجراء التحاليل لها كانت حالتين من بنغازي وواحدة من الكفرة .