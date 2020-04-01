مكافحة الأمراض ينفي شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مايتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية وموجودة داخل غرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بطرابلس، ولا صحة للأنباء المتداولة عن مغادرته المشفى.

وأشار المركز، إلى أن عينات الحالة الأولى نتائجها لازالت إيجابية، ما يعني عدم شفاء الحالة من المرض، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إعلان الشفاء لا يتم إلا بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالحالة، على حد قوله.

وقد أعلن مركز مكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في ليبيا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى عشرة أشخاص بفيروس كورونا.

يشار إلى أن مركز مكافحة الأمراض قد كشف عن أول حالة إصابة في ليبيا في 25 مارس الماضي، وكانت لرجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما.