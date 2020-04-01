مكافحة الأمراض تنفي شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض مايتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان نشر اليوم الاربعاء أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية، ومتواجدة داخل غرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بطرابلس، ولا صحة لمغادرته المشفى.

وأوضح المركز أن عينات الحالة الأولى نتائجها لازالت إيجابية، ما يعني عدم شفاء الحالة من المرض، لافتاً إلى أن إعلان الشفاء لا يتم إلا بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالحالة.