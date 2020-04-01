مركز مكافحة الأمراض يُسجل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في ليبيا.

بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ( 23) بشأن نتائج تحاليل ( 11) عينة تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتاريخ 31 مارس 2020م

وأوضح المركز في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل لـ11 عينة، وكانت النتائج لحالتين منها ظهرت “موجبة”، بينما ظهرت نتائج عينات الحالات الأخرى “سالبة”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجل إصابة ثمانية أشخاص بفيروس كورونا في ليبيا، حالتين سجلتا في طرابلس وست حالات في مدينة مصراتة.

يشار إلى أن مركز مكافحة الأمراض قد أعلن عن أول حالة إصابة في ليبيا في 25 مارس الماضي، وكانت لرجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما.