لاختراقها قرار عزل المدن..الظواهر السلبية يوضح الإجراءات التي اتخذها مع العائلة العائدة من مصراتة إلى بنغازي

لاختراقها قرار عزل المدن..الظواهر السلبية يوضح الإجراءات التي اتخذها مع العائلة العائدة من مصراتة إلى بنغازي

أخبار ليبيا24

أكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة عائلة قادمة من مدينة مصراتة اجتازت قرار عزل المدن ودخلت إلى بنغازي تم التعامل معها من قبل عناصر الجهاز فورًا.

وأشار مكتب الإعلام في الجهاز إلى أنه رغم قرار اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بحظر التجوال وعزل المدن وفقاً لقرار وزير الداخلية إلا أنه سُجل إختراق لهذه العائلة التي دخلت برًا لمدينة بنغازي قادمة من مدينة مصراتة.

وأوضح مكتب الإعلام أن هذه العائلة كانت في زيارة لمدينة مصراتة قبل قرار العزل وعادت ليتم التعميم عليها وتنطلق وحدات التحريات الخاصة بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة لجمع المعلومات ومعرفة مكان مكوث العائلة.

وأفاد مكتب الإعلام أن مجموعة التحريات قامت بمعرفة منزل العائلة في المجمع الخاص بنازحي تاورغاء و تم التواصل معهم وحثهم على ضرورة التوجه فورًا للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم لفيروس كورونا.