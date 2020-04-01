فيروس كورونا..تعرف على الحالات المسجّلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

فيروس كورونا..تعرف على الحالات المسجّلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن إحصائية لعدد الحالات المسجلة من العينات التي تم فحصها وحالات الاشتباه والحجر والعزل الصحي.

وأوضح المركز عبر منصة إلكترونية لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في ليبيا، أن عدد العينات التي تم فحصها بلغت 131 حالة وحالات الاشتباه 121 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 10 حالات وحالات العزل الصحي 10 حالات.

وأفاد المركز الوطني أن حالات الحجر الصحي بلغت 134 حالة، فيما لم تسجل حتى الآن أي حالات وفاة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل لـ11 عينة، وكانت النتائج لحالتين منها ظهرت “موجبة”، بينما ظهرت نتائج عينات الحالات الأخرى “سالبة”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجل إصابة ثمانية أشخاص بفيروس كورونا في ليبيا، حالتين سجلتا في طرابلس وست حالات في مدينة مصراتة.