صحة الوفاق تعلن الانتهاء من تجهيز مقر العزل بمعيتيقة
أخبار ليبيا24
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أمس الثلاثاء الانتهاء من تجهيز موقع العزل الصحي في قاعدة معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس .
وأوضحت الوزارة أن الموقع ويتكون من ثلاثة عشر غرفة عزل لكلٍ منها دورة مياه، و غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل وغرفة مراقبة وصالة أخرى كبيرة مجهزة بثلاثين سريرًا، وثلاث مكاتب ومكان مخصص للصلاة ومقهى ومغسلة .
وكانت صحة الوفاق قد أعلنت يوم أمس الانتهاء من أعمال تجهيز مبنى الإيواء الجديد بمستشفى العيون كمقر للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
يتكون المبنى من 4 طوابق وتبلغ سعته السريرية خمسون سريرًا منها ثمانية عشر سرير عناية فائقة وهو منفصل عن المبنى الرئيسي.