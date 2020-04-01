صحة الوفاق تعلن الانتهاء من تجهيز مقر العزل بمعيتيقة

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أمس الثلاثاء الانتهاء من تجهيز موقع العزل الصحي في قاعدة معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس .

وأوضحت الوزارة أن الموقع ويتكون من ثلاثة عشر غرفة عزل لكلٍ منها دورة مياه، و غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل وغرفة مراقبة وصالة أخرى كبيرة مجهزة بثلاثين سريرًا، وثلاث مكاتب ومكان مخصص للصلاة ومقهى ومغسلة .