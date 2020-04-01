صحة الوفاق تحمل “حفتر” مسؤولية تفشي كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

حمّل المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، فوزي ونيس، المشير خليفة حفتر مسؤولية تفشي وباء كورونا في البلاد بسبب استقدامه مرتزقة للقتال في صفوف قواته، حسب قوله .

ونيس قال ، في تصريحات صحفية إنهم يحتفظون في ثلاجة الموتى بالمستشفيات التابعة لوزارته بجثث عدد من المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف حفتر، وجميعهم عناصر غير ليبية.

وأضاف “كل الجثث الموجودة لدينا، وكذلك من يوجد بالسجون من أسرى تلك القوات، هم من أصحاب البشرة السمراء، وبالتالي فالمسؤولية تلقى عليها في احتمالية إصابتهم ونقل العدوى للبلاد، وبالطبع هذا يؤثر على قدرتنا كقطاع صحي في محاصرة الفيروس ومنع انتشاره”.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 8 حالات، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، اكتشاف خمس حالات مصابة بفيروس كورونا من المخالطين لحالة الإصابة الموجبة، التي تم تشخيصها معمليا في الثامن والعشرين من مارس الجاري، بالإضافة إلى الحالتين المعلن عنهما السبت الماضي.