حالة اشتباه واحدة بفيروس كورونا في أم الرزم ونتيجتها سالبة تسجيل عشر إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية تشخيص حالة اشتباه واحدة اليوم الأربعاء في بلدية أم الرزم جنوبي درنة ونتيجتها سالبة.

وسجلت ليبيا حتى اليوم الأربعاء عشر حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ثمانية منها في مصراتة واثنين في طرابلس.

ونفى في العاصمة طرابلس نبأ شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية وموجودة داخل غرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بمدينة طرابلس.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فجر اليوم تسجيل حالتين جديدتين بمرض كوفيد19، وذلك بعد إجراء اختبارات على 11 عينة.