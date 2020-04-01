تواصل غارات سلاح الجو على مواقع شرقي مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء أن مقاتلات السلاح الجوي شنت عدداً من الغارات الجوية على مواقع ومقرات تابعة لمدينة مصراتة شرقي المدينة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها على “فيسبوك” أن الغارات استهدفت مواقعاً وتمركزات قوات الوفاق من مصراتة في منطقة بوقرين، مؤكدة أن الغارات لازالت مُستمرّة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أكدت أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مُسيرة في منطقة السكت بمدينة مصراتة بعد أن فُقد التحكم بها.

وأوضح الإعلام الحربي، أن الطائرة التركية المُسيرة سقطت بعد أن فُقد التحكم بها نتيجة استهداف غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية بمصراتة من قبل مقاتلات السلاح الجوي بالجيش الليبي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن مقاتلات السلاح الجوي شنّت مجموعة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها غرفة عمليات التحكم بالطيران المُسيّر وأحد مقرات الإقامة لعدد من ضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية في مصراتة.