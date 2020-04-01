المهدوي: لدينا أوامر بضرب أي سفينة حربية تركية تتقدم نحو السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس أركان القوات البحرية التابعة لقوات الجيش الوطني، اللواء فرج المهدوي، أن القوات البحرية لديها أوامر بضرب أي سفينة حربية تركية تتقدم نحو السواحل الليبية.

المهدوي أضاف، في تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة مستعدة لكل الاحتمالات، وتمتلك اليوم القدرة الكافية لدحر التدخل التركي، وإفشال مخططه في ليبيا.

وأكد مصدر عسكري، أن مدفعية تركية متمركزة في مناطق مأهولة بالسكان في العاصمة طرابلس تشن قصفا عنيفا، دون اكتراث لحياة المدنيين، مضيفاً أن المدفعية المتمركزة بالقرب من جامع الشاطر في عرادة وسط المناطق السكنية تستهدف المناطق المتاخمة لطرابلس.

ورصد شهود عيان عمليات القصف التي تشنها المدفعية التركية منذ الأمس حتى الآن، مؤكدين خروج قذائف الهاوزر من داخل مطار معيتيقة ومن مبنى الأمن الخارجي سابقا في منطقة السبعة، ومن داخل غابة النصر، موضحين أن القصف التركي المليشياوي طال قصر بن غشير، حيث سقط صاروخ على أحد المنازل في فندق الشريف، ما أدى إلى تدميره.