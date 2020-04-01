المسماري: بوارج تركية تستهدف العجيلات بصواريخ من عرض البحر

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قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء احمد المسماري اليوم الأربعاء إن بارجة تركية تقوم برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات.

وأضاف المسماري أن هذا القصف يعد تطورًا خطيرًا في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد، مؤكدًا عدم حدوث أي خسائر.

وأشار المسماري إلى أن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كانت في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل اسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين.