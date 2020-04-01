الاستشارية لمكافحة كورونا طبرق تعقد اجتماعها الأول

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بحثت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورنا طبرق ضرورة الاستعانة بالعناصر الطبية فى المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف مناطق و بلديات البطنان.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الأول برئاسة مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي إمكانية استغلال سيارات الإسعاف بالمناطق وتسخيرها للعمل.

واتفقت اللجنة الاستشارية خلال الاجتماع على أن يكون العمل الطبي اليومي لكافة العيادات و المستشفيات القروية بحيث من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً وتفعيل خدمة طبيبك فى بيتك على الرقم 0921196111.

وشددت اللجنة الاستشارية على عدم استقبال الحالات المرضية أو المصابة من المهاجرين غير الشرعيين ومخاطبة الجهات الأمنية بترحيلهم.

وأكدت اللجنة على ضرورة وضع جداول عاجلة للعناصر الطبية المزمع توفيرها لقسمي العزل في مركز طبرق الطبي و مقر الحجر الصحي للمدينة .

وأكدت أيضًا على أهمية تدريب العناصر الطبية في التعامل مع حالات كورونا ، والاستعانة بالوسائل الإعلامية المختلفة لتوعية العناصر الطبية و الأمنية فى كيفية التعامل مع الحالات.