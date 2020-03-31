وزير الصحة في الحكومة الليبية يشدد على ضرورة التقيد بالحظر

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شدد وزير الصحة في الحكومة الليبية، سعد عقوب على المواطنين بضرورة التقيد بقرار حظر التجول الصادر عن وزارة الداخلية.

وقال عقوب إن الحظر جا بناء على توصيات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وتوصيات وزارة الصحة، للوصول إلى أفضل طريقة لحماية المواطنين والسيطرة على منع تفشي الوباء.

وتابع وزير الصحة أن “البقاء في بيوتكم والالتزام بالحظر واتباع التعليمات الوقائية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء”.

وحذر عقوب أن احتمالية انتشار كبير للمرض ستكون بسبب الاختلاط و التجمعات البشرية والانتقال بين المدن دون ضرورة.