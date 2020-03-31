لتساهم في تأمين الحدود الجنوبية .. الأبعج يؤكد تفعيل قاعدة “الواو” الجوية قريبًا الأبعج : القبض على خمسين مهاجر ومهرب خلال العمليات العسكرية بالجنوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد آمر مجموع المناطق الجنوبية العسكرية، اللواء بالقاسم الأبعج، أنه سيتم تفعيل قاعدة “الواو” الجوية في القريب العاجل لكي تساهم في تأمين الحدود الجنوبية.

الأبعج قال، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن قاعدة “الواو” من أهم القواعد بالجنوب الليبي، حيث تعتبر بالإضافة إلى قاعدة “الويغ” نقاط مهمة لمراقبة وحماية الحدود مع دولتي النيجر وتشاد.

وأضاف أن وحدات القوات المسلحة التابعة لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية أجرت منذ أيام جولة تفقدية بمنطقة “الواو” بالجنوب الغربي التي تبعد عن منطقة “تمسة”، حيث أقرب منطقة سكنية على بعد 150 كيلومترا.

وأوضح أن القاعدة لها دور في إنجاز العملية العسكرية لقوات الشعب المسلح في طرابلس، حيث تساعد الدوريات العسكرية على حماية الحدود من المرتزقة، خصوصا أن المنطقة تعتبر نشطة للإرهابيين الفارين من مدن بنغازي وسرت ودرنة، فضلا عن كونها تعتبر منطقة عبور للمهربين والمرتزقة.

وتابع أن هذه الدوريات شملت منطقة الواو الكبير والواو الصغير وواو الناموس وقاعدة الواو الجوية ووادي معرف الذي يعتبر نقطة عبور إلى دولة تشاد، لافتا إلى تمشيط كل هذه المناطق وتأمينها بالكامل.

وأكد القبض على بعض المهربين والمهاجرين غير الشرعيين، الذي تجاوز عددهم الخمسين مهاجرا، فضلا عن عدد من المهربين الذين تم القبض عليهم ويتجاوز عددهم العشرة.

وتشمل مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية جميع مناطق الجنوب الليبي بالكامل من الحدود المصرية شرقا حتى الحدود الجزائرية غربا.