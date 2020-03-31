غلق الحدود الإدارية لمنطقة البطنان أمام فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفق عمداء بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب بحضور حكماء المنطقة على غلق حدود منطقة البطنان من أمساعد شرقًا إلى عين الغزالة غربًا إلى الجغبوب جنوبًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي وصول فيروس كورونا المستجد إلى المنطقة.

وعقد عمداء بلديات طبرق فرج بوالخطابية وأمساعد صالح أمعوض وبئر الأشهب فتح الله خطاب اليوم الثلاثاء اجتماعًا طارئًا بالخصوص.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تكليف عميد بلدية طبرق بإغلاق حدود منطقة البطنان.

ويأتي هذا القرار، تقديرًا للتركيبة الاجتماعية في هذه المنطقة واعتماد البلديات الثلاثة مجتمعة على جلب المواد الغذائية والوقود والغاز من نفس المصادر.

وكانت بلدية طبرق قد أصدرت في السابق قرارًا بإغلاق حدودها البلدية من كمبوت شرقًا إلى عين الغزالة غربًا إلى الجغبوب جنوبًا.