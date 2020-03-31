عميد بلدية توكرة يحث الشباب وأصحاب الأموال للتطوع لمواجهة جائحة كورونا

عميد بلدية توكرة: الحكومة الليبية لم تقدم لنا الدعم لمواجهة كورونا

6

أخبار ليبيا24

حثّ عميد بلدية توكرة (شرق بنغازي) شباب المناطق الواقعة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية على تشكيل مجموعات داخل مناطقهم من أجل المساهمة الطوعية في حملات النظافة العامة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

كما حثّ، محمود الشريمة العبدلي، في تسجيل مصور جرى تصويره أثناء حملة “من أجلك برسس” التطوعية لشباب منطقة برسس، أصحاب رؤوس الأموال داخل البلدية بتقديم الدعم اللوجستي للبلدية وتقديم الإمكانيات لاستكمال الحملات التي انطلقت داخل مناطق البلدية.

وقال العبدلي، “إن البلدية تمتلك الآليات للقيام بحملات التعقيم والنظافة، لكنها لا تمتلك المواد الخاصة بهذه العملية”.

وأضاف، “نتمنى من أصحاب الأموال في نطاق البلدية تقديم الدعم المتمثل في مواد التعقيم والنظافة والحماية الشخصية للقائمين على الحملات”.

وتمتد الحدود الإدارية لبلدية توكرة من منطقة سيدي علي غربًا وحتى أردانو شرقًا والحمد جنوبًا.

وأكد عميد بلدية توكرة، أن البلدية لم تتلق أي دعم في هذا الجانب من قبل الحكومة الليبية، مشيرًا إلى أن كل ما تلقته البلدية من الحكومة هو “الوعود”.

 

المزيد من الأخبار

الاتحاد الأوروبي: عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى…

الناظوري: لجنة مكافحة وباء كورونا تواصل عملها لتوفير كافة الإمكانيات

بعد إعلان تخصيص 6 ملايين دولار.. السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لحكومة الوفاق لتخطي…

الاستشارية لمكافحة كورونا: مصراتة أصبحت بؤرة وبائية وعلى سكانها عدم مغادرة المدينة

المزيد

الاتحاد الأوروبي: عملية “إيريني” لمراقبة حظر…

الناظوري: لجنة مكافحة وباء كورونا تواصل عملها لتوفير كافة…

بعد إعلان تخصيص 6 ملايين دولار.. السفير الأمريكي يؤكد دعم…