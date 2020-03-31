صحة الوفاق: وصول طائرة من بلجيكا محمّلة بمعدات لمكافحة كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق عن وصول طائرة من بلجيكا اليوم الثلاثاء إلى مطار مصراتة الدولي حاملةً على متنها أول شحنة من معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة تتكون من بدل عزل واقية مخصصة للعمل بالعناية الفائقة وبدل عزل واقية وواقيات وجه و نظارات واقية و أقنعة وجه ذات استعمال واحد.