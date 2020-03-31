صحة الوفاق تستلم معدات وقائية للعاملين بغرف عزل مصابي كورونـا من بلجيكا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة قادمة من بلجيكـا مُحمّلة بمعدات الوقاية الشخصية للعاملين بغرف عزل مصابي فيروس كورونـا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، “حطت طائرة “بوينغ Boeing 747″، القادمة من بلجيكا بمطار مصراته الدولي، حاملةً على متنها أول شحنة من معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل”.

وتابعت “تتكون الشحنة من بدل عزل واقية مخصصة للعمل بالعناية الفائقة Protective Coverall، وبدل عزل واقية نوع White Isolation Coverall، وواقيات وجه Face Shields، ونظارات واقية PVC Goggles، وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO”.

وحسب البيان، قال مدير مكتب الوكيل العام، محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.