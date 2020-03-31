سيالة: حكومة الوفاق تبدي استيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو

سيالة: حكومة الوفاق تبدي استيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد، تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو.

وقال سيالة لسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، إن “تطبيق القرار بهذا الشكل يضعه موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح حفتر”.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن اليوم إطلاق عملية عسكرية بحرية بهدف مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع تسمى عملية “إيريني”، التي تعني “سلام” باليونانية.