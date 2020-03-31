سقوط طائرة تركية مسيرة بمنطقة السكت بعد استهداف غرفة التحكم الرئيسية بمصراتة

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة تركية مُسيرة في منطقة السكت بمدينة مصراتة بعد أن فُقد التحكم بها.

وأوضح الإعلام الحربي، أن الطائرة التركية المُسيرة سقطت بعد أن فُقد التحكم بها نتيجة استهداف غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية بمصراتة من قبل مقاتلات السلاح الجوي بالجيش الليبي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن مقاتلات السلاح الجوي شنّت مجموعة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها غرفة عمليات التحكم بالطيران المُسيّر وأحد مقرات الإقامة لعدد من ضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية في مصراتة.

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