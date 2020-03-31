تجهيز قسم للعزل بمستشفى الجغبوب

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أعلن مستشفى الجغبوب العام عن تجهيز غرف العزل للحجر الصحي في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد.

وأكد مستشفى الجغبوب أن قسم العزل الصحي يشمل غرفة خاصة للأطباء و غرفتين بسعة 10 أسِرة مجهزة.

واشار المستشفى إلى أنه تم اختيار أحد الأقسام في مستشفى الجغبوب العام مكانًا لقسم العزل بحيث يكون بعيد جداً عن مدخل الطوارئ.

وأوضح مستشفى الجغبوب أن القسم يتميز بوجود مدخل خاص به ، يفصله عن باقي أقسام المستشفى .

وقدمت الحكومة الليبية دعما لكافة البلديات وذلك للعمل على مكافحة فيروس كورونا خاصة بعد تسجيل عدد من الحالات الإيجابية في ليبيا.