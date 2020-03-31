بعد إعلان تخصيص 6 ملايين دولار.. السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لحكومة الوفاق لتخطي جائحة كورونا نورلاند يحث بومطاري على صرف مرتبات الموظفين في الوقت المناسب

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أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لحكومة الوفاق لتخطي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن نورلاند تحدّث مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، “لتأكيد الدعم الأمريكي في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الليبية وصنّاع القرار مضافرة الجهود معا لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تطرحها جائحة فيروس كورونا”.

وقال السفير الأمريكي، “إنّ ضمان صرف أجور القطاع العمومي في الوقت المناسب والتخصيص الفوري للتمويلات اللازمة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والبلديات وغيرها من الجهات الليبية لمنع التفشي ومجابهة جائحة فيروس كورونا هو أمر حيوي لتعزيز صحة جميع الليبيين”.

وأعرب نورلاند، ترحيبه بكل المحاولات لتحسين التنسيق بين قادة السياسة الاقتصادية، بما في ذلك من خلال عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والتواصل المباشر بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي من أجل الحفاظ على استجابة الحكومة بأكملها لهذه الأزمة الصحية المحتملة.

وكانت السفارة الأمريكية قد أعلنت هذا الأسبوع عن تخصيص الولايات المتحدة لـ 6 ملايين دولار أمريكي لدعم حكومة الوفاق لمواجهة جائحة كورونا.