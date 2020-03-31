الهلال الأحمر زوارة يقدم مساعدات لصوماليين في المدينة
أخبار ليبيا24
قدم الهلال الأحمر فرع زوارة اليوم الثلاثاء سلات غذائية ومواد النظافة الشخصية لحوالي 20 شخص من الجالية الصومالية في المدينة.
وأشار الهلال الأحمر إلى أن هذا العمل جاء عقب ورود اتصال بوجود هؤلاء الأشخاص بدون طعام فتوجه فريق الإغاثة التابع للجمعية إلى مكان إقامتهم وتم تقديم المساعدة لهم.
وأضاف الهلال الأحمر فرع زوارة أن تقديم هذه المساعدات جاء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.
وكان الهلال الأحمر الليبي فرع زوارة قد قدم مساء أمس الإثنين وجبة غذائية وأغطية لعدد من العالقين من الجالية التونسية في الجانب الليبي في معبر راس اجدير .