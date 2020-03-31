الهلال الأحمر زوارة يقدم مساعدات لصوماليين في المدينة

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قدم الهلال الأحمر فرع زوارة اليوم الثلاثاء سلات غذائية ومواد النظافة الشخصية لحوالي 20 شخص من الجالية الصومالية في المدينة.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن هذا العمل جاء عقب ورود اتصال بوجود هؤلاء الأشخاص بدون طعام فتوجه فريق الإغاثة التابع للجمعية إلى مكان إقامتهم وتم تقديم المساعدة لهم.