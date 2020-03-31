الناظوري يشدد على منع التنقل بين المدن والمناطق منعا باتا

الناظوري يشدد على منع التنقل بين المدن والمناطق منعا باتا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي الإثنين إن تعليمات رئيس اللجنة الفريق عبدالرازق الناظوري تشدد على منع التنقل بين المدن والمناطق منعا باتا.

وأكد العرفي أن تعليمات الناظوري تشدد أيضًا على ضرورة عدم السماح بالتجول خلال الساعات المسموحة من الساعة 7 صباحا حتى 3 مساءا إلا في نطاق ضيق جدا وللضرورة القصوى.

وأشار الناطق باسم اللجنة إلى أن الدراسة تم تعليقها لأسبوعين إضافيين، ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

يشار إلى أن الحكومة الليبية اتخذت جملة من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا بينها إيقاف الدراسة وفرض الحظر، وإقفال الصالات بمختلف نشاطاتها أعقبها منع التنقل بين المدن والمناطق.