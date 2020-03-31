الناظوري: لجنة مكافحة وباء كورونا تواصل عملها لتوفير كافة الإمكانيات

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أكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة من قبل القائد العام للجيش الوطني، رئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، أن اللجنة تواصل عملها لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمراكز الطبية في مختلف البلديات والمناطق، لمواجهة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من عدم استلام مليما واحدا حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في قرنادة مع المسؤولين الصحيين من المرج حتى أمساعد

وثمن الناظوري، وقوف عدد من رجال الأعمال مع اللجنة في توفير عدد لا بأس به من الأدوية والمستلزمات الطبية بسعر التكلفة دون مطالبات مالية في الوقت الراهن.

وتفقّدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، يوم الإثنين، الأماكن المخصصة للحجر الصحي في مستشفيي قرنادة العسكري، وشحات التعليمي للدرن والأمراض الصدرية، حيث وقفت اللجنة، على التجهيزات التي أجريت للمستشفيين، خاصة فيما يتعلق بأسرة العناية الفائقة الشاملة لأجهزة التنفس الصناعي وكل ما تحتاجه من كماليات.