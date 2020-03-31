المجلس الرئاسي يدين “القصف الممنهج” على المناطق السكنية بطرابلس وضواحيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بأشد العبارات ما وصفه بـ”الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الجيش الليبي على المناطق السكنية في العاصمة طرابلس وضواحيها بشكل ممنهج”، على حد قوله.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء، أن آخر تلك الجرائم كانت اليوم بعد قصف تلك المليشيات مناطق بوسليم وحي الأندلس والسبعة وسوق الجمعة، وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين وترويع السكان الأمنين.

وقال المجلس، “إن قصف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية يأتي بعد فشل هذه المليشيات في تحقيق أي تقدم على الأرض، ونجاح قوات الجيش الليبي والقوة المساندة في إرغامها على التراجع، وتحقيق تقدم في مختلف المحاور”.

وأكد المجلس الرئاسي، أنه يمارس حقهم المشروع في الدفاع عن النفس، الأمر الذي تكفله كافة القوانين الوطنية والدولية ، مشيرا إلى أن قواته تلتزم التزاما كاملا بقواعد الحرب التي حددتها اتفاقية جنيف، وفق نص البيان.