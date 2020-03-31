الصحة العالمية في ليبيا تنفي صدور بيان عنها حول تعدي مرحلة الخطر من “كورونا”

الصحة العالمية في ليبيا تنفي صدور بيان عنها حول تعدي مرحلة الخطر من “كورونا”

أخبار ليبيا 24 – ليبيا

نفى عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي مايشاع أن المنظمة أصدرت بيانًا ذكرت فيه أن ليبيا اجتازت مرحلة الخطر من فيروس كورونا.

وأكد العليقي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن منظمة الصحة العالمية لم يصدر عنها هذا التقرير، وأن مايتم تداوله مجرد إشاعات لا أساس لها.

وذكر عضو المنظمة أن منظمة الصحة العالمية لديها خطة تدريبية الآن والبداية كانت منذ يومين بمنطقة طبرق العسكرية وأمساعد والجغبوب وبئر الأشهب ودرنة.



وأوضح أن يوم الأحد تم تدريب 35 شخص في المرج والإثنين في مدينة إجدابيا والخطة التدريبية والمحاضرات التوعوية ضد فيروس كورونا مستمرة بإشراف منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

ولفت العليقي إلى أت الحالات المسجلة في ليبيا حتى الآن 8 حالات حسب تقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة.

وأشار إلى أن الحالة الأولى والثانية سجلت في طرابلس والحالة الثالثة في مصراتة والحالات الخمس التي سجلت الأحد كانوا مخالطين للحالة في مدينة مصراتة.

