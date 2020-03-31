البعثة الأممية تؤكد مواصلة دعمها اللازم لنقابة المحامين الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ترحيبها بانتخابات نقابة المحامين الليبيين التي جرت في 17 مارس الجاري، واصفة إياها بـ”الناجحة”.

ورحبت البعثة في بيان لها اليوم الإثنين، بالانتخابات الناجحة لنقابة المحامين الليبيين في 17 مارس، لما لهذه النقابات المستقلة من دور حاسم في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، على حد قولها.

وأكدت البعثة الأممية، مواصلتها في تقديم كل الدعم اللازم لنقابة المحامين الليبيين، مشيرا إلى أن هذه النقابات تساهم في تطوير مهنة المحاماة واستقلالية القضاء.

وكان عبدالرؤوف قمبيج قد فاز بمنصب نقيب المحامين الليبيين، بحصوله على 420 صوتا، والمحامي عمر عبدالحميد ماضي نائبا للنقيب، وذلك خلال الانتخابات التي تمت في 17 مارس الجاري.