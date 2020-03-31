البدء في تفعيل مجمع زاوية الدهماني للكشف عن حالات الاشتباه بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض البدء في تفعيل مجمع زاوية الدهماني في طرابلس في تقديم خدمات الكشف الطبي على حالات الاشتباه بفيروس كورونا كمرحلة أولى (فلترة) عمليات التعامل مع حالات كورونا.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد بمجمع زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس ضم مدير مركز مكافحة الأمراض واللجنة العلمية لجائحة فيروس كورونا.

وأكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار على استعداد المركز لتقديم الدعم اللازم حتى تتمكن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من تقديم مهامها على أكمل وجه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفقا للخطة الوطنية التي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.