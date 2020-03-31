الاستشارية لمكافحة كورونا: مصراتة أصبحت بؤرة وبائية وعلى سكانها عدم مغادرة المدينة
أخبار ليبيا24
قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي إن مدينة مصراتة أصبحت بؤرة وبائية وعدد من مواطنيها بدأوا في الخروج إلى باقي المدن.
وأضاف الحاسي أن خروج أهالي المدينة يعد خطأً كبيرًا، مطالبًا المواطنين هناك بالبقاء في بيوتهم إلى أن تكتمل المرحلة التي سيحددها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وأشار الناطق باسم اللجنة الاستشارية إلى أن عينتان تم الكشف عليها ليل الأحد في مستشفى الكويفية وظهرت نتائجها سالبة، موضحًا أنه لاتوجد حاليا أي عينه تحت الاختبار .
وتابع الحاسي :”هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مرحلة مفصلية ونناشد الجميع التواجد في بيوتهم وعدم التنقل”، منبها أنه في حال تواجد أي شخص من خارج المدينه لابد من تطبيق الحجر الصحي عليه 14 يوم خوفا عليهم وعلى الآخرين”.
يشار إلى أن إجمالي الحالات التي تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن بلغت 8 حالات كان آخرها 5 حالات من مدينة مصراتة كانوا مخالطين للحالة الثانية وهي لسيدة من المدينة.