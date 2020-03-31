الاستشارية لمكافحة كورونا: مصراتة أصبحت بؤرة وبائية وعلى سكانها عدم مغادرة المدينة

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قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي إن مدينة مصراتة أصبحت بؤرة وبائية وعدد من مواطنيها بدأوا في الخروج إلى باقي المدن.

وأضاف الحاسي أن خروج أهالي المدينة يعد خطأً كبيرًا، مطالبًا المواطنين هناك بالبقاء في بيوتهم إلى أن تكتمل المرحلة التي سيحددها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار الناطق باسم اللجنة الاستشارية إلى أن عينتان تم الكشف عليها ليل الأحد في مستشفى الكويفية وظهرت نتائجها سالبة، موضحًا أنه لاتوجد حاليا أي عينه تحت الاختبار .