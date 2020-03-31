الأولمبية تحدد موعد جديد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

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أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الموعد الجديد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو سيكون خلال الفترة من 23 يوليو إلى 08 أغسطس 2021.

وجاء تحديد الموعد الجديد عقب المكالمة التي أجراها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ و رئيس اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو موري يوشيرو أمس الإثنين.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن التأجيل جاء نتيجة للتعليقات والطلبات العديدة التي تلقتها اللجنة الأولمبية الدولية من اللجنة المنظمة للألعاب في طوكيو .

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