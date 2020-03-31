افتتاح مركز إيواء حالات كورونا في مصراتة

أخبار ليبيا24

افتتح في مركز مصراتة الطبي أمس الإثنين مركز الإيواء لحالات جائحة كورونا في إطار العمل على مكافحة تفشي وباء كورونا المتجدد.

وأكد مركز مصراتة الطبي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” جاهزيته حاليا لاستقبال الحالات التي تحوّل من مراكز الكشف الأولية،

واضاف المركز أن الأطقم الطبية من تمريض وأطباء وعناية فائقة وإداريين ومشرفين على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في ليبيا منها 6 حالات في مدينة مصراتة.

وأعلنت لجنة مكافحة فايروس كورونا في مصراته أنها تابعت ورصدت المخالطين للمصابين وتعرفت على الحالة صفر وتوقعت أن تتضاعف أعداد الإصابات خلال اليومين أو الثلاثة القادمة إلى نحو 27 إصابة.