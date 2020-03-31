إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن منصات الدفاع الجوي في القوات المُسلحة أسقطت الإثنين طائرة مسيرة تركية في طرابلس.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن استهداف الطائرة التركية تم عقب إقلاعها من قاعدة معيتيقة العسكرية حيث أسقطت جنوب العاصمة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أعلنت اليومين الماضيين أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة أسرت أربعة أفراد من قوات مدينة مصراتة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي الجمعة، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة استهدفت أيضا عدد من العربات والآليات خلال المعارك الدائرة في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة مع قوات الوفاق.