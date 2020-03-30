ورشة عمل حول التقصي الوبائي بمدينة المرج

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت في مدينة المرج ورشة عمل بخصوص التقصي الوبائي وفرق الاستجابة السريعة .

ونظمت الورشة يوم أمس الأحد تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، واستهدفت العاملين بالتقصي والاستجابة وفرق مكافحة العدوي والعاملين بالرعاية الصحية الأولية ومستشفى المرج والبلديات المجاورة.

ومن جهة أخرى، تواصل اللجنة الفرعية للرصد والتقصي في مدينة المرج بالأعمال المخولة لها، ومتابعة سير عملها للمحافظة على المواطن ورصد ماهو جديد.